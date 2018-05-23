"Африканского типажа": Генетик предсказал, как будет выглядеть ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Российский специалист Евгений Лилин принял во внимание, какими чертами лиц обладают будущие родители, а также то, какие гены обычно доминируют над другими.

15 октября на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось сообщение, в котором говорилось, что семью принца Гарри и Меган Маркл ожидает пополнение. Как оказалось, герцогиня Сассекская беременна и родит своего первенца уже грядущей весной. По этой причине российский генетик взялся предсказать, как будет выглядеть ребенок королевской крови.

Лилин показал несколько фотографий и пояснил, почему допускает именно такие вариации внешности. По его словам, так как у Маркл кожа смуглая, а ген темной кожи чаще доминирует над геном светлой, то очень вероятно, что он перейдет к ребенку. При этом не исключено, что его волосы будут рыжими, потому как, хоть этот ген и редкий, но зато очень мощный.

Генетик сожалеет, что не знает, как именно выглядят оба родителя будущей матери, так что не может дать стопроцентной гарантии насчет цвета глаз. По его словам, если носителем карих глаз является лишь один из них, то есть вероятность 50/50, что ребенок унаследует светлый цвет глаз. Между тем, Евгений Лилин все же не сомневается, что он будет "африканского типажа".