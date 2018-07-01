Андрей Губин боится лишиться своей квартиры в Москве

44-летний певец Андрей Губин уехал из Москвы, чтобы поправить здоровье. А пока его нет в столице, он рассказал, что боится за сохранность своей квартиры.

Недавно исполнитель вышел из тени, чем очень удивил своих фанатов. Его образ совсем изменился со времен пика популярности. Перед поклонниками теперь предстал зрелый мужчина. Андрей Губин рассказал, что в настоящее время очень много времени проводит в Сочи, поскольку ему важно находиться в местности с морским климатом. Причиной этого являются некоторые проблемы со здоровьем певца. Он практически перебрался на постоянное место жительства поближе к воде по рекомендации врачей, поскольку у него начались очень сильные лицевые боли.

Однако пока он отсутствует в своем жилище, которое находится в столице, то немного беспокоится за его сохранность. А потому он прибыл в Москву на несколько дней, чтобы застраховать квартиру и уберечь ее от незваных гостей вроде грабителей или других непредвиденных ситуаций.

Многие, кто встречает артиста на улицах, отмечают большие перемены, произошедшие в его внешнем виде. Некоторые говорят, что Губин выглядит на все 60. В Сочи у исполнителя постоянного жилья нет, он часто меняет апартаменты, много гуляет по улицам и дышит свежим воздухом.