Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Австралию‍ с официальным визитом

До этого супруги еще не осуществляли совместных заграничных деловых поездок. За время путешествия они побывают в Новой Зеландии, а также на островах Тонга и Фиджи.

Стало известно о том, чем во вторую половину октября будут заниматься члены британской королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, накануне они прибыли в Австралию‍, и это впервые, когда они совершили совместный официальный визит в другую страну. Хотя они уже находятся на ее территории, специальная часть их путешествия начнется лишь завтра.

Супруги составили для себя культурную программу, однако также посетят австралийских фермеров, чьи владения сильно пострадали от засухи. В последнюю неделю путешествия герцог и герцогиня Суссекские будут наблюдать за "Играми непокоренных", которые он же и основал. Это соревнования в паралимпийском стиле с участием бывших и настоящих военнослужащих, которые показывают свои умения в различных спортивных дисциплинах.

Ранее также стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка. Сообщение о том, что герцогиня Суссекская беременна, появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.