«Настоящая бесстыдница»: Стефания Маликова в ультракоротком платье шокировала фанатов

Старшая дочь певца Дмитрия Маликова Стефания взмутила поклонников своим внешним видом в мини-платье, которое многие фанаты посчитали слишком вульгарным для юной девушки.

На днях Стефания Маликова появилась на московской тусовке в ультракоротком блестящем платье, которое вызвало неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. И если одни говорили о прекрасной фигуре юной Стефании, то большинство фанатов все-таки были неприятно шокированы откровенным нарядом девушки. «Настоящая бесстыдница», - прозвали дочь Маликова пользователи Сети.

Более того, поклонники певца призвали Стефанию скромнее себя вести и приличнее одеваться, чтобы не позорить своего знаменитого отца. Напомним, что девушка учится на журналиста в московском вузе МГИМО.