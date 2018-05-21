Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно беременна.

Накануне на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось важное сообщение. В нем было сказано, что с самого момента заключения брака и свадьбы принц Гарри и Меган Маркл постоянно чувствовали поддержку от людей по всему миру. Они слышали много приятных отзывов о своей новообразованной семье, а потому решили поделиться с общественностью радостной новостью.

Как оказалось, Меган Маркл ждет ребенка. С помощью сообщения в социальной сети пара официально объявила о грядущем пополнении в семье. Известно, что малыш должен появиться на свет весной следующего года.