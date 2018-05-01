Ольга Бузова приняла кольцо на безымяный палец от Дениса Лебедева

Действо произошло в финале восьмого выпуска передачи, на котором певица и главная героиня проекта появилась в белом свадебном платье.

Накануне завершилось большое романтическое шоу "Замуж за Бузову", которое транслировалось на телеканале "ТНТ". Об этом событии поспешила сообщить в своем профиле фотохостинга Instagram его главная героиня и невеста Ольга Бузова. Она опубликовала свою фотографию, на которой запечатлена одетой в белое платье, а волосы на ее голове спадают на плечи накрученными локонами.

Именно в таком образе телеведущая появилась в финальной сцене последнего выпуска передачи. Она выбрала наряд, чтобы встретиться со своим избранным Денисом Лебедевым. Те, кто уже успел посмотреть передачу, знают, что Ольга Бузова приняла от него довольно символичный подарок, кольцо. Жених надел его на ее безымяный палец. В то же время он уточнил, что такой подарок ни к чему ее не обязывает, и с его помощью он просто хотел сделать приятно своей возлюбленной.