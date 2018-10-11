"Принцесса": У дочери Ани Лорак случился дебют на подиуме

Маленькая София Налчаждиоглу первый раз продефилировала перед огромной аудиторией, продемонстрировав свой новый талант.

Накануне на официальной странице фотохостинга Instagram известной 40-летней исполнительницы Ани Лорак появилась новая публикация с фотографией ее семилетней дочери Софии. На ней девочка запечатлена идущей по подиуму в пышном и нарядном платье голобовато-серого оттенка. Ее волосы были распущены и аккуратно зачесаны назад. Маленькая знаменитость шла с радостным лицом, будто бы даже ничуть не стесняясь и не переживая из-за большого количества находящихся вокруг зрителей.

В комментариях певица рассказала, что у ее дочери случился модельный дебют. Эта новость привела в восторг многих поклонников ее творчества. "Сколько счастья в глазках!!! Иди по жизни уверенно, милая, и храни тебя Бог!!!", "Она еще покажет свой талант!!!!!", "И правда принцесса!!! Такая же красивая, как мама!!!", "Какая красавица, и платье ей очень идет" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - написали они под фотографией.