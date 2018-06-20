Певица Ариана Гранде сообщила о расставании с Питом Дэвидсоном

Известная певица из Америки Ариана Гранде сообщила о своем расставании с Питом Дэвидсоном, который является комиком и женихом девушки. Также отменена их помолвка.

Пара пришла к выводу, что на данный момент помолвка является большим шагом в отношениях, к которому они еще не готовы. В будущем, девушка и ее парень не отрицают возможности воссоединения их союза.

В мае 2018 года Ариана рассказала о предстоящей помолвке с Питом, который подарил ей кольцо. Данное украшение специалисты оценили в 100 тысяч долларов. Отношения пары до помолвки продлились совсем недолго.

Ранее стало известно о депрессии Пита Дэвидсона. Мужчина был очень расстроен, что его заработок намного меньше возлюбленной. Поклонники высказали свое мнение по этому поводу и решили, что этому союзу долго не выдержать.