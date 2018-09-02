"Ленинград" планирует поставить рекорд посещаемости концерта

В преддверие окончания "бабьего лета" в культурной столице России будет по-настоящему жарко.

Совсем скоро, а именно 19 октября, в Санкт-Петербурге состоится большой концерт скандального коллектива "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым. Известно, что мероприятие пройдёт на "Зенит-арене", которую строили 10 долгих лет. Известно, что группа намерена поставить новый рекорд посещаемости концерта. Напомним, "Ленинград" собрал на "Открытии Арене" 47 тысяч зрителей.

Теперь же они хотят собрать 60 тысяч - именно столько вмещает стадион. Данное мероприятие уже называют самым масштабным в истории коллектива, а сами музыканты вкладывают в него смысл объединения. Фронтмен группы хочет найти те элементы, которые смогут помочь действовать народу сообща. Отмечается. что концерт претендует на титул главного шоу 2018 года.

Практически все билеты проданы, а "Ленинград" напоминает о действии ограничения по возрасту - на мероприятие попадут только совершеннолетние.