Режиссёр "Венома" рассказал о сюжетных ямах фильма

Несмотря на то, что новинка американского кинопроката имеет массу поклонников и бьёт рекорды по кассовым сборам, нашлись те люди, которые раскритиковали киноленту в пух и прах.

Однако один из создателей "Венома" Рубен Флейшер не унывает, более того - он рассказал о различных сюжетных ямах фильма. К примеру, одна из них имеет место быть в самом начале - главный герой Райот сначала вселяется в участника группы спасения,а затем в простую бабушку. Несмотря на то, что все понимают, что симбиоты поглощают жизненно важные органы хостов, Райот смог продержаться в теле старушки порядка полугода.

Режиссер заявил, что данная "дыра" нужна была для того, что показать уровень морального падения Эдди. Также Флейшер со смехом рассказал, что ему просто нравилось смотреть, как обычная пожилая женщина убивала всех направо и налево, разгуливая по Малайзии.

На данный момент "Веном" продолжает покорять сердца зрителей по всему миру, а в Sony начали работу над сиквелом, в котором Эдди Брок встретится с Карнажем.