Николай Басков все еще не может прийти в себя после смерти Монсеррат Кабалье

Певец рассказал роли оперной дивы в своей жизни и о том, насколько тяжело ему пережить данную утрату.

Николай Басков называет Монсеррат Кабалье своей “Крестной матерью”, помимо этого, певец рассказал, как оперная дива помогла ему раскрыть его талант. Басков делится, что до сих пор не может прийти в себя, несмотря на то, что со дня смерти Кабалье прошла уже неделя.

Басков поделился, что дива обратила на него внимание во время совместного выступления в Петербурге. Она отметила красивый голос певца, но спросила, учит ли его кто-нибудь петь. Басков честно рассказал об обучении в Гнесинской академии. После чего певица заявила, что ничему его в этой академии не учат и пригласила Баскова к себе в Барселону, чтобы дать певцу фундамент.

Когда Николай находился у певицы, он признается, что чувствовал себя как дома. Он признается, что дочь Кабалье до сих пор для него как сестра.

Помимо всего этого, дива помогла пережить Баскову тяжелый период после расставания с женой. Именно Кабалье посоветовала ему хорошего психолога, который помог Баскову справиться с тяжелой депрессией.

Позже Николай добавил, что очень сожалеет, что не смог попасть в Барселону, чтобы попрощаться с одной из самых дорогих женщин в своей жизни. Также певец признался, что собирается посетить могилу Кабалье.

Позднее Николаю, все-таки, удалось попасть на могилу Кабалье. В своем Instagram он опубликовал фото на фоне могилы “крестной матери”. Подписчики сразу заметили ужасающий вид певца. Он осунулся, почернел, на его лице видны заметные мешки под глазами. Фанаты начали поддерживать убитого горем певца.