Марина Федункив “избила” стулом солистку группы “Винтаж”

Данная драка стала пародией на драку скандально известных футболистов.

Звезда сериала “Реальные пацаны” Марина Федункив опубликовала в своем Instagram видео пародию на потасовку футболистов Кокорина и Мамаева.

Участницей шуточного ролика стала солистка группы “Винтаж” Анна Плетнева.

В ходе ролика женщины встречаются в ресторане, затем их беседа перерастает в настоящий конфликт, после чего Федункив начинает избивать певицу стулом. В подписи к видео Федункив иронично подчеркнула, что всему виной не привинченные стулья.

Данный ролик несет сугубо пародийный и комичный характер, во время съемок Плетнева не пострадала. Сам ролик пермской актрисы набрал рекордное количество просмотров за несколько дней.

Актриса также сняла комедийный ролик, в котором поздравляла президента Владимира Путина с днем рождения. В данном ролике она искренне поблагодарила президента за проведение ЧМ. Актриса подчеркнула, что данное событие женщины ждали больше, чем мужчины, ведь именно за это время женщины смоги почувствовать себя наиболее любимыми. Позже Федункив поблагодарила Путина за заботу о женщинах.