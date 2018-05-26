Развод родителей разбил сердце Наталье Рудовой

Своими личными переживаниями актриса поделилась в своем Instagram.

Звезда сериала “Молодежка” Наталья Рудова поделилась со своими подписчиками в Instagram об одном из самых тяжелых событий в своей жизни.

Она рассказала о разводе своих родителей, который произошел, когда актрисе было всего 12 лет. Актриса признается, что данное событие разбило ей сердце, и она до сих пор не может до конца с этим справиться.

Но позже актриса добавила, что спустя некоторое время ей все же удалось простить отца, на которого она держала обиду много лет. Актриса признается, что не находила себе места без общения с близким человеком, так как утверждает, что она очень на него похожа.

Но несмотря на все негативные события Рудова не прекращает верить в любовь. К тому же она призвала своих фанатов. Она рассказала, что не смотря на всю боль и обиду, нужно оставаться открытым для мира и брать полную ответственность за свою жизнь, а не винить кого-либо другого.

Психологи утверждают, что именно эта ситуация стала по-настоящему сильной травмой в жизни девочки. Из-за этого актриса подсознательно избегает мужчин и отношений.