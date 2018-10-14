«Кастрюля на колёсах»: Тимати насмешил фанатов покупкой нового старого Mercedes
Рэпер редко хвастается своим автопарком, но последнее приобретение не смогло заставить его сдержать гордость.
Зачатую Тимати демонстрирует роскошную жизнь, которая его окружает круглосуточно, публикую фотографии яхт, частных самолётов, тусовок и дорогих азиатских игрушек. Редкими гостями его страницы становятся машины. Но чуть ли не впервые в жизни Тимати решил похвастаться автомобилем, который ещё два десятка лет тому назад могли себе позволить только криминальные авторитеты и главы государств. Речь идёт о Mercedes-Benz S-class W140 S600 V12.
Несмотря на свою «древнюю» дату выпуска, машина всё ещё стоит приличных денег. Но покупка новой старой машины не вызвала у поклонников такого же восторга, как и у самого Тимати, а только насмешила их. Знатоки стали жалеть рэпера из-за приобретения «кастрюли на колёсах». Артисту советуют поменять на автомобиле диски, обтянуть салон кожей и поставить авто на видное место. «Как только выедешь из гаража, сразу едь в СТО», - советует подписчик рэпера. В Сети действительно много жалоб на частые поломки этого Mercedes представительского класса, что вызывает недоумение у фанатов рэпера. Тимати не стал объяснять, чем ему так люба не лучшая работа немецкого автоконцерна.