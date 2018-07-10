Звезда сериалов "Глухарь" и "Солдаты" упал со сцены и сломал пятку

Стало известно о производственной травме российского актёра театра и кинематографа.

Сообщается, что звезда сериалов "Солдаты" и "Отель Элеон" Андрей Балякин находился в кукольном театре "Жар-птица" на сцене. В один момент он неудачно упал с подмостков, получив перелом пятки. Отмечается, что актёр обратился к медикам не сразу, не осознавая серьёзность ситуации.

Напомним, Андрей Балякин работает в данном театре с 1991 года. Наиболее часто появляется в сериалах, исполняя роли брутальных мужчин. Кроме вышеперечисленных сериалов, прославился благодаря появлению в таких многосерийных работах, как "Глухарь", "Громовы", "Садовое кольцо" и "Чёрная молния". Кроме того, его можно увидеть в драматическом театре имени Станиславского.