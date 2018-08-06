Стас Пьеха рассказал о своем состоянии после попадания в больницу

Певец шокировал своих фанатов новостью о попадании в больницу. Позже он рассказал фанатам о том, как себя чувствует.

Известный российский певец Стас Пьеха напугал всех поклонников своей последней публикацией в Instagram.

Певец отметил, что раз уж он всем делится со своими фанатами, то и скрывать свою госпитализацию не станет. Стас опубликовал фото, где видно катетер в руке исполнителя.

Точной причины попадания в больницу Пьеха называть не стал. Но рассказал, что все в порядке, и в скором времени он сможет вернуться к работе и выйти на сцену. Ранее певец публиковал сторис, в котором рассказывал, что прибыл в санаторий, чтобы “набраться ума”.

Также исполнитель успокоил всех поклонников, сказав, что серьезных перемен госпитализация не принесет. Максимум, придется отредактировать режим питания, нагрузок и отдыха.

Фанаты сразу же откликнулись на новость певца. В комментариях желали скорейшего выздоровления и попросили Пьеху беречь себя.

Ранее бывшая жена музыканта рассказала в своем Instagram о взрослении их общего сына Петра. Наталья Горчакова делится, что сын растет настоящим хулиганом, но при этом, очень самостоятельным. Также стало известно, что несмотря на хорошие отношения между бывшими супругами, сам Стас общается с ребенком достаточно редко.