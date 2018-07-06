Джастин Бибер тяжело воспринял новость о госпитализации Селены Гомес

Не так давно стало известно о расстройстве нервной системы известной американской певицы.

Так, Селена Гомес попала в клинику с эмоциональным срывом, вероятно, из-за тяжёлого разрыва с The Weeknd, который объявил о помолвке с топ-моделью Беллой Хадид. Немаловажную роль сыграла и женитьба ещё одного её экс-возлюбленного Джастина Бибера, с которым встречалась в течение восьми лет, с Хейли Болдуин.

Кстати, певец, несмотря на наличие супруги, тяжело принял эту новость. Папарацци заметили его плачущим в автомобиле супруги. Отмечается, что Хейли не разделяет эмоций мужа, что не удивительно - окончательный выбор между ней и Гомес Джастин огласил только в марте этого года.

Инсайдеры замечают, что несмотря на внешнее спокойствие, Селене было тяжело смириться с происходящим, поэтому она назло бывшему парню завела отношения с Калебом Стивенсом.