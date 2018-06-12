У актрисы Екатерины Волковой украли почти полмиллиона рублей

Актриса стала жертвой кибер-мошенника, который незаметно похитил деньги со счета актрисы.

Известная российская актриса Екатерина Вилкова, которая известна по ролям в таких фильмах, как “Стиляги”, “О чем говорят мужчины” и “Бесы” стала жертвой интернет-мошенника.

Актриса поделилась, что ей необходимо было создать счет, так как теперь все актеры, согласно законодательству, должны оформляться как ИП, чтобы платить налоги за свою деятельность.

Так Вилкова и поступила. Позднее бухгалтер актрисы сообщил ей, что с ее счета пропало почти полмиллиона рублей. Актриса сразу же обратилась в полицию, чтобы вернуть свои деньги. Мошенник украл у актрисы 480 тысяч, которые удалось вернуть буквально на следующий день.

Также, актрисе посоветовали оставить заявление в полиции, чтобы поймать злоумышленника.

Актриса признается, что усилила меры безопасности, чтобы подобных происшествий больше не повторялось.

Тем временем на Кузбассе неизвестный мошенник украл у незнакомца 5 тысяч рублей. Как стало известно, потерпевший потерял свой телефон, где было установлено приложение, которое позволяет производить банковские операции с помощью смартфона. Утерянный гаджет нашел злоумышленник и перевел с счета потерпевшего деньги.