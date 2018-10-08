Стали известны подробности о жизни участника программы, в которой российская исполнительница ищет свою любовь.

Оказывается, что внегласный победитель проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев не является тем, за кого себя выдаёт. Стало известно, что перед реалити-шоу участник заключил сделку с крупной компанией, которая обязана его содержать, в том числе финансово обеспечивать красивую жизнь для Ольги на свиданиях.

Лебедев обещал победить в шоу, жениться на певице и спустя время отдать все деньги после успешного пиара своего имени. В рамках съёмочного процесса Денис успел изменить Бузовой с брюнеткой по имени Линда в Санкт-Петербурге. Кроме того, мужчина находится в сложном финансовом положении, задолжав своей экс-супруге круглую сумму.

Она дошла до шантажа, угрожая Лебедеву опубликовать его пикантные фотографии в случае невозврата денег в ближайшее время. Напомним, Ольга Бузова может как выбрать Лебедева, так и выгнать его с проекта, таким образом разбив все его мечтания.