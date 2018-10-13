Нурмагомедов предложил 50 cent встретиться после приглашения в Bellator

Боец с благодарностью принял поддержку рэпера в конфликте с UFC. Он обратился американцу через комментарии в Instagram.

йХабиб Нурмагомедов воодушевился идеей. Он предложил 50 cent прислать ему в социальных сетях место возможной встречи и пообещал известить о своем прибытии в США. Кроме того, чемпион UFC пригласил нового товарища приехать в Дагестан и посмотреть на место, где появляются "настоящие мужчины". Таковым он назвал и самого рэпера.

Напомним, 50 cent обратил внимание на разногласия Хабиба Нурмагомедова с UFC. Он предложил бойцу в качестве альтернативы сразиться на платформе Bellator, которая устраивает соревнования по смешанным единоборствам. За бой в этой организации музыкант предложил сразу же выплатить 2 миллиона долларов наличными. Именно столько составил гонорар дагестанца за бой с Конором Макгрером, который ему до сих пор не перевели.