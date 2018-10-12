Глюк'оZа поздравила Паулину Андрееву "огненно сексуальным" фото

Актрисе отмечает 30-летний юбилей. Наталья Чистякова-Ионова обратила широкое внимание к этой дате в Instagram.

Глюк'оZа опубликовала на своей странице совместное фото с Паулиной Андреевой. Знаменитости в облегающих купальниках, смеясь, позируют на фоне моря и корабля. При этом именинница соблазнительно изогнулась, показав себя с лучшей стороны. При помощи специально приложения певица заставила облака зациклено плыть по безмятежному небу.

В описании Наталья Чистякова-Ионова радушно поздравила подругу с Днем рождения. Она назвала Паулину Андрееву талантливой и "огненно сексуальной". По словам Глюк'оZы, избранница Федора Бондарчука уникальна, благодаря сочетанию человеческих качеств. Пользователи по достоинству оценили фотографию и присоединились к поздравлениям.



