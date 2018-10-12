«Королева осени»: актриса Екатерина Гусева поразила Сеть красотой без макияжа

Известная артистка показала в своем Instagram снимки с фотосессии на тему осени. Екатерина Гусева позировала в венке из пожелтевших листьев.

Актриса Екатерина Гусева продолжает радовать поклонников неувядающей красотой. Звезда прекрасно выглядит даже без макияжа. Фотографии с осенним венком понравились многим пользователям.

На снимках Екатерина Гусева показала свое лицо, на котором совсем нет косметики. Актриса поразила Сеть своей красотой. «Королева осени» - написали восторженные поклонники под новыми снимками Гусевой.

Многие отметили, что 42-летняя актриса может быть примером для подражания, ведь Гусева не является поклонницей пластических операций и предпочитает выглядеть естественно. По мнению некоторых комментаторов, звезда прекрасно выглядит без макияжа по причине того, что ее кожа не «устала» от постоянного нанесения косметики. Екатерина Гусева действительно предпочитает краситься лишь на светские мероприятия и для съемок. Как пишут СМИ, Гусева боится «уколов красоты», так как ее пугает вид одного шприца.