Певица Монеточка отменила концерт в Иркутске из-за болезни

В городе Иркутск перенесен концерт известной певицы Елизаветы Гырдымовой, которая также является Монеточкой. 13 октября намечался концерт в Heart bar, но у исполнительницы пропал голос из-за болезни. Врач Елизаветы запретил давать какие-либо концерты и петь.

Организаторы сообщили, что мероприятие состоится лишь в 2019 году. Люди уже раскупили все билеты, но руководители концерта обещают их действительность до следующего концерта. Также есть возможность сдать билеты в кассу, в которой они приобретались.

На данный момент Монеточке 20 лет. Свою карьеру она начала в 15, в которой популярность только начиналась. Девушка писала песни и выкладывала их в социальные сети. Позже, в 2016 году появился первый альбом исполнительницы, а в 2018 году вышел новый альбом под названием «Раскраски для взрослых».

Ранее певица Монеточка выступила в одном из клубов Красноярска. Фотографии из социальных сетей показали, что люди разных возрастов посетили концерт. Также девушка сообщила, что после выступления сильно заболела.