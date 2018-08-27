«Что делать с бумажкой»: Ревнивый Виторган высказал своё отношение к автографам

Артист признался, что сам неоднократно просил роспись у великих и фотографировался со знаменитостями.

Виторгану непонятно: зачем люди берут автографы у актёров. Писатель может расписаться на книге, художник на картине, но зачем поклонники протягивают артисту для росчерка листок. Что потом делать с бумажкой, недоумевает Виторган. Также его раздражают совместные фото с почитателями. Естественно, он не забыл поставить в пример себя. По словам Максима, вполне нормально, когда он после работы с Тимом Ротом, попросил вместе сфотографироваться. Или, к примеру, запечатлел сборную Франции после триумфа на чемпионате мира. Но все эти снимки он растерял. Поэтому он недоумевает, что делают фанаты с бумажками и фотографиями.

Поклонники стали вспоминать, где, у кого и при каких обстоятельствах брали автографы знаменитостей. Оказалось, что многие трепетно относятся к памятным артефактам. Однако некоторые предположили, что ревнивый Виторган высказал скорее не своё отношение к автографам и фото как таковым, а именно, когда это происходит с его женой – Ксенией Собчак. Комментаторы вспомнили публичную сцену ревности, которую устроил Максим супруге, после её совместного снимка с одним из важных чиновников. Для Виторгана не стала помехой большая интернет-аудитория, когда он высказывал своё неудовольствие поведением Ксении. Впрочем, большинство считает, что это было сделано умышленно, естественно, ради быстрого и громкого резонанса.