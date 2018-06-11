Армен Джигарханян снова госпитализирован, актер пропустит суд над своей экс-женой Цымбалюк-Романовской

Адвокат и представитель Джигарханяна в суде Евгений Парфенов рассказал, что актер попал в больницу. Армен Джигарханян лежит в московской больнице, о его здоровье также поведал его Артур Согомонян.

Армен Джигарханян снова госпитализирован. По всей видимости, развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской весьма ощутимо пошатнул его здоровье. За этот года артист попадает в больницу уже в пятый раз.

В этот раз Джигарханяна госпитализировали перед судебным заседанием, на котором должно было рассматриваться дело об обвинении Цымбалюк-Романовской. Дело в том, что артист обратился в суд, где заявил, что его экс-жена нарушила закон, раскрыв личную информацию, которая касалась его жизни.

Армен Джигарханян пропустит суд над своей экс-женой пианисткой. Заседание должно было состояться 22 октября. По словам адвоката артиста, невозможно допустить, чтобы Джигарханян принимал участие в судебном заседании, находясь в таком состоянии. Правозащитник не стал раскрывать диагноза актера, однако рассказал, что сейчас тот находится в стабильном, но среднетяжелом состоянии.

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян указал, что актер имеет проблемы со здоровьем, которые нужно решать непосредственно в больнице. По словам товарища артиста, звезда проведет под присмотром врачей около 2 недель.