Робби Уильямс не сдержал жвачный рефлекс на свадьбе принцессы Евгении

Наблюдая за важной миссией своей дочери Тео, певец публично оскандалился.

6-летняя Теодора на свадьбе принцессы Евгении выполняла роль девочки-цветка, которая бросает лепестки к ногам новобрачных. В числе почётных гостей был и её отец Робби Уильямс – давний друг королевской семьи. Во время церемонии бракосочетания, в тот момент, когда молодые шли к алтарю, он попал в объективы телекамер. Зрителям было хорошо заметно как певец не сдержал жвачный рефлекс, усиленно перерабатывая бабл-гам. Этот конфуз стал предметом живого обсуждения в Сети. Возмущённые пользователи считают, что Уильямс хотя бы на время королевской церемонии мог бы отказаться от разнузданных манер, присущих многим представителям шоу-бизнеса.

Свадьба принцессы Евгении и её избранника – директора лондонской Арт-галереи Джека Бруксбэнка проходила в Виндзорском замке. Здесь состоялась уже вторая церемония королевского бракосочетания за этот год. Ранее там отмечали торжество принц Гарри и Меган Маркл. Помимо дочери Робби, на церемонии вовсю трудились и младшие представители королевского дома. Дочь принца Уильяма – Шарлотта также усеивала дорогу молодых цветами, а сын Джордж нёс длинную фату за невестой.