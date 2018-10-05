Дочь Риты Дакоты впервые травмировала нос

Невольным виновником происшествия стала бабушка Мии. О таком конфузе певица рассказала в своем Instagram.

Скоро дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского будет впервые отмечать день рождения. Накануне важного праздника девочка вместе с родственниками отправилась по магазинам, чтобы обновить гардероб и выбрать наряд по случаю. Здесь она и получила весьма неприятный опыт первой травмы, столкнувшись с родной бабушкой. Так на носу Мии появилась первая ссадина. Повреждение несерьезное - лишь слегка содрана нежная кожа.

Напомним, в августе Рита Дакота объявила о многочисленных изменах Влада Соколовского. В сентябре пара развелась и разделила имущество, включая совместный бизнес. Пока певица не простила предательство бывшего мужа и запрещает ему показываться на глаза. Поэтому Влад Соколовский навещает дочь лишь в отсутствие мамы. Вероятно, так он будет и поздравлять Мию с днем рождения.