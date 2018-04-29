Эдгард Запашный «играл в любовь» с Еленой Темниковой по приказу федерального канала

Укротитель хищных животных признался, что он и певица не испытывали друг-к-другу чувств, однако им все равно приходилось создавать видимость романа.

Эдгард Запашный сожалеет, что он обманывал зрителей, однако ему приходилось это делать из-за страха увольнения. Эдгард Запашный рассказал, что когда-то ему приходилось быть неискренним. Укротитель дал откровенное интервью и раскрыл всю правду о своем романе с Еленой Темниковой.

Оказалось, что Запашный «играл в любовь» с Темниковой, так как у него попросту не было выбора. Якобы, ему пришлось изображать роман с известной певицей по приказу федерального канала. Запашный признается, что ему угрожали увольнением.

Помимо этого, в момент вымышленного романа с Темниковой у Запашного была другая возлюбленная. Укротителю ничего не оставалось, кроме как объяснить любимой девушке, что роман с певицей – не его прихоть, а необходимость. Возлюбленная Запашного поняла проблему и согласилась ждать, пока укротитель и певица будут «играть в любовь».

У Эдгарда Запашного трое детей, все они родились вне брака. Укротитель всегда общается со своими детьми и помогает им финансово. Эдгард Запашный продолжает оставаться в статусе «завидного холостяка», однако сейчас он мечтает жениться на той девушке, которая сделает его счастливым.