50 Cent поддержал Нурмагомедова и предложил драться в Bellator 2 млн

Рэпер осудил действия UFC по отношению к чемпиону организации в легком весе. Он поделился своей инициативной на странице в Twitter.

50 Cent активно поддерживает спортивную организацию Bellator, которая также проводит турниры по смешанным единоборствам. Накануне музыкант выделил миллион долларов, которые послужат призом для победителя Гран-при в полусреднем весе. Теперь он готов выложить в два раза больше денег, чтобы привлечь на площадку Хабиба Нурмагомедова.

7 октября россиянин отстоял свой титул, победив ирландского бойца Конора Макгрегора. Сразу после поединка Хабиб Нурмагомедов вспылил из-за оскорбления, выпрыгнул из октагона и ввязался в драку с командой соперника. Тем временем в клетке началась потасовка с участием Конора Макгрегора. После инцидента руководство UFC удерживает гонорар дагестанского спортсмена, пусть и отдали чемпионский пояс. Более того, организация желает уволить его друга Зубайру Тухугова.

Рэпер считает несправедливым, что UFC наказывает Хабиба Нурмагомедова и обделила вниманием Конора Макгрегора. Поэтому 50 Cent предложил чемпиону драться под его покровительством в Bellator. Он обещает за согласие сразу выплатить Нурмагомедову 2 миллиона долларов наличными.

Напомним, в четверг российский спортсмен поставил UFC ультиматум. Он грозится уйти из клуба, забыв о гонораре, если организация не вернет Зубайру Тухугова.