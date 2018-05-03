"Не ведитесь на развод": Анна Хилькевич предупредила об аферистах-подражателях

Неизвестный злоумышленники используют имя актрисы, чтобы выманивать деньги у доверчивых поклонников. С такой проблемой она обратилась через свою страницу в Instagram.

В социальных сетях запустили конкурс, сделав его лицом Анну Хилькевич. Знаменитость обратила внимание на аферу и поспешила предупредить своих подписчиков: "Не ведитесь на развод". Сама она к розыгрышу подражателей никакого отношения не имеет. Напоследок, Анна Хилькевич дала читателям ценный совет, как не попасться на удочки аферистов. По её словам, явным признаком мошенничества является просьба внести деньги за участие.

В последнее время распространяются розыгрыши в форме "гивов". В нем знаменитости от лица организаторов призывают пользователей подписываться на различные страницы в соцсетях, за что обладатели аккаунтов платят деньги в призовой фонд. В итоге на спонсорские средства покупаются призы для участников. Но очень часто такая схема заканчивается обманом и кражей денег. После подобной аферы Марии Погребняк пришлось самой покупать iPhone обманутым победителям и слечь в больницу с нервным срывом. А Ольга Бузова стала участницей громкого скандала.