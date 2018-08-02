Деми Мур создала Instagram-аккаунт после посещения свадьбы принцессы Евгении

55-летняя актриса впервые регистрировалась в социальной сети и собирается делиться всеми новостями из своей жизни.

Деми Мур практически забросила свой аккаунт в социальной сети Twitter, где на актрису было подписано почти пять миллионов пользователей. Поклонники были опечалены этим фактом, пока голливудская звезда не опубликовала свой первый пост в Instagram, где она создала аккаунт сразу после посещения свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Она загрузила видео, на котором поблагодарила дизайнеров и стилистов за то, что они заставили её почувствовать себя членом королевской семьи. Её младшая дочь от Брюса Уиллиса 24-летняя Таллула тепло поздравила мать, успевшую менее чем за сутки набрать 50 тысяч подписчиков.

Звезда фильма «Привидение» посетила торжество британских монархов в платье ниже колен глубокого винного цвета и причудливой шляпке с вуалью. Стоит отметить, что появление Деми Мур на второй за год королевской свадьбе ни для кого не было неожиданностью. Актриса поддерживает тёплые дружеские отношения с родителями невесты, герцога и герцогини Йоркских.