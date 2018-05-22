Иван Ургант порвал штаны, танцуя вместе с Бастой для нового флешмоба от Little Big

Телеведущий устроил веселые танцы под песню Skibidi популярной петербургской группы Little Big. На видео задействован не только сам Ургант, но и рэпер Баста, Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев.

После премьеры нового клипа от группы Little Big Сеть заполонили ролики с танцами от поклонников. Фанаты запустили новый флешмоб и назвали его skibidichallenge. Иван Ургант редко остается в стороне от модных и популярных событий, поэтому он и другие участники шоу «Вечерний Ургант» станцевали для нового флешмоба.

На видео Ургант повторяет движения из клипа, вместе с ним танцуют охранник, работница раздевалки и музыканты шоу. В конце Иван Ургант выходит на сцену вместе с рэпером Бастой.

В итоге, Баста говорит Урганту, что ему стоит остановиться, а иначе тот «порвется». «Я уже порвался», - говорит ведуший и показывает порванные брюки. Как оказалось, танцуя для нового флешмоба Ургант порвал штаны.

Ролик понравился многим пользователям. Танцы Урганта на странице шоу в Instagram просмотрели больше 500 000 человек. В комментариях поклонники пишут, что им очень понравился новый флешмоб и то, как Ургант с легкостью вышел из неловкого положения с порванными штанами.