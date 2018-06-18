Фитнес в пуантах: фанатов поразились балетному виду Волочковой в тренажёрном зале

Подписчики внимали рекомендациям Анастасии и с удивлением рассматривали её ноги.

Балерина решила поделиться со своими почитателями упражнениями по укреплению мышечного корсета. Приняв упор лёжа, она поместила ноги на огромный мяч и в таком положении совершала возвратно-поступательные движения. Эти действия дают необходимую нагрузку и наращивают мышцы спины и тазобедренной области. Фанаты поразились, что это упражнение Волочкова делала в пуантах. Для них осталось загадкой, почему она появилась в тренажёрном зале в балетном виде. Ведь пуанты предназначены для танцев, но не для фитнеса.

Кроме этого, читателям совсем неуместными показались шорты, надетые поверх спортивного костюма. Комментаторы, регулярно занимающиеся в атлетическом зале, пояснили: это делается для того, чтобы разогретые мышцы не остывали и оставались эластичными. Это позволит сохранить тонус, избежать лишнего напряжения и возможных травм. А пуанты балерина надела для обычной балетной разминки, а потом просто не стала переобуваться. Тем не менее, хейтеры сообщили Анастасии, что, глядя на её фигуру, многие не захотят делать это упражнение. На что верные поклонники Волочковой предложили попробовать злопыхателям самим выполнить это действие. Впрочем, они уверены, что это хейтерам не под силу, как и нещадно критикуемый шпагат.