«Ангел мой»: Лариса Гузеева сообщила о смерти своей матери

Мать телеведущей долго болела, не так давно ее состояние ухудшилось. В своем Instagram Лариса Гузеева показала снимок своей молодой матери, а в описании попрощалась с самой близкой родственницей.

Не так давно стало известно, что мать Гузеевой находится в плохом состоянии. СМИ писали, что из-за ухудшения здоровья матери телеведущей пришлось на время отказаться от съемок. Также сообщалось, что сейчас приостановлены съемки шоу «Давай поженимся», где Гузеева является ведущей. Позже администрация проекта заявила, что «пауза» в съемках никак не связана с ухудшением состояния матери Гузеевой.

Теперь же печальные слухи подтвердились, мать Ларисы Гузеевой действительно умерла. Телеведущая сообщала печальную новость у себя в Instagram. «Ангел мой», - написала Гузеева под снимком своей матери. В комментариях пользователи соболезнуют утрате телеведущей. Они желают ей сил и терпения, чтобы та смогла перенести смерть матери.

18-летняя дочь Ларисы Гузеевой также сообщила о смерти своей бабушки. В своем Instagram Ольга Бухарова опубликовала трогательный снимок, на котором она держит за руку свою родственницу. В описании она написала, что бабушка навсегда останется в ее сердце.

Ранее уже сообщалось, что о смерти матери Гузеевой намекнула дочь телеведущей. В Instagram девушки появился снимок, на котором были написаны слова: «Прощай, моя любовь».