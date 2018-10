«Ангел мой»: Лариса Гузеева сообщила о смерти своей матери

View this post on Instagram

Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Царствия тебе Небесного!