Скандала не будет: Кадыров заставил Тимати и Хабиба помириться

Как оказалось, принципиальный рэпер Тимати и экспрессивный боец Хабиб Нурмагомедов готовы пойти на уступки. Этому поспособствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров планировал не пользоваться сервисом Instagram после того, как его официальный аккаунт был удален. Однако, глава Чечни все же остался в социальной сети, теперь он публикует снимки и видео с аккаунта «za_kadyrov_95». С данного профиля Кадыров опубликовал новый снимок, который состоит из двух фото, где он позирует сначала с Тимати, а потом с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Кадырова, в жизни самым главным является взаимопонимание. Глава Чечни утверждает, что и Хабиб, и Тимати являются его братьями. Как оказалось, Кадыров провел встречу рэпера и бойца. Во время этой беседы Тимати пошел на уступки и признал, что репертуар артистов должен соответствовать специфике региона, где он собирается выступать (слова о скандале Нурмагомедова и Егора Крида).

Хабиб, в свою очередь, признал, что не хотел своими словами обидеть или задеть достоинства Тимати. В итоге, пишет Кадыров, боец Нурмагомедов совершил «прыжок дружбы», он помирился с Тимати.

Как пишут пользователи, глава Чечни заставил бойца и рэпера помириться, чтобы те не продолжали разжигать вражду между поклонниками. «Скандала не будет», - с грустью отмечают некоторые комментаторы, которые надеялись, что Тимати и Хабиб не станут забирать своих слов обратно и будут идти до конца.