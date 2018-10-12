Скандала не будет: Кадыров заставил Тимати и Хабиба помириться
Как оказалось, принципиальный рэпер Тимати и экспрессивный боец Хабиб Нурмагомедов готовы пойти на уступки. Этому поспособствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров планировал не пользоваться сервисом Instagram после того, как его официальный аккаунт был удален. Однако, глава Чечни все же остался в социальной сети, теперь он публикует снимки и видео с аккаунта «za_kadyrov_95». С данного профиля Кадыров опубликовал новый снимок, который состоит из двух фото, где он позирует сначала с Тимати, а потом с Хабибом Нурмагомедовым.
По словам Кадырова, в жизни самым главным является взаимопонимание. Глава Чечни утверждает, что и Хабиб, и Тимати являются его братьями. Как оказалось, Кадыров провел встречу рэпера и бойца. Во время этой беседы Тимати пошел на уступки и признал, что репертуар артистов должен соответствовать специфике региона, где он собирается выступать (слова о скандале Нурмагомедова и Егора Крида).
Хабиб, в свою очередь, признал, что не хотел своими словами обидеть или задеть достоинства Тимати. В итоге, пишет Кадыров, боец Нурмагомедов совершил «прыжок дружбы», он помирился с Тимати.
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Главное в нашей жизни - взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми... И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно - взаимопонимания!
Как пишут пользователи, глава Чечни заставил бойца и рэпера помириться, чтобы те не продолжали разжигать вражду между поклонниками. «Скандала не будет», - с грустью отмечают некоторые комментаторы, которые надеялись, что Тимати и Хабиб не станут забирать своих слов обратно и будут идти до конца.