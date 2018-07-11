Настя Каменских выпустила альбом

Сегодня, 21:30 \\ Шоу-бизнес

Украинская исполнительница Анастасия Каменских, которая приобрела популярность благодаря участию в дуэте «Потап и Настя», презентовала свой сольный альбом «No Komments». 

На данный момент певица ведет сольную карьеру под псевдонимом NK, чем и продиктована орфографическая ошибка в названии альбома – таким образом, заглавные буквы пластики соответствуют имени исполнительницы. 

Альбом вышел благодаря поддержке лейбла Nice2CU. Треклистинг пластики включает в себя десять композиции, некоторые из которых были выпущены в качестве синглов и успели стать хитами. 

Сама Анастасия рассказала, что работа над альбомом была для нее приятным процессом, поскольку у нее появился шанс поэкспериментировать, воплотив в жизнь многие из идей. Более того, девушка утверждает, что каждая композиции была рождена в любви, что позволяет песням отражать ее истинную чувственность. 

Помимо прочего, исполнительница является автором личного блога NKblog и основателем именного бренда спортивной одежды Nksport. 

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Автор - K Abou Taam
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