Мэттью Макконахи исполнит роль в новом фильме Гая Ричи

Американский актер Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) снимется в предстоящем фильме британского режиссера Гая Ричи (Guy Ritchie), который будет называться «Крутые парни» («Toff Guys»). Информация поступила от ежемесячного издания Esquire.

Сюжет криминальной комедии расскажет о противостоянии закоренелых гангстеров с молодыми наркобаронами. Владелец британской наркоимперии будет продавать свой бизнес американским миллиардерам.

Сценарий был написал режиссером совместно с Марном Дэвисом (Marn Davies) и Айвэном Аткинсоном (Ivan Atkinson). Также Гай Ричи выступит в качестве продюсера фильма.

Помимо Мэттью Макконахи актерский состав кинокартины пополнили Кейт Бекинсейл (Kate Beckinsale) и Генри Голдинг (Henry Golding).

Криминальная драма обещает быть снятой в стиле шедевров Гая Ричи – кинолент «Карты, деньги, два ствола» («Lock, Stock and Two Smoking Barrels») и «Большой куш» («Snatch»).

Проект фильма был продемонстрирован в Каннах, после чего студия Miramax выкупила права на кинокартину. Старт съемок запланирован на ближайшее время.