Эксперт: Паулина Андреева «тащит на себе» отношения с Федором Бондарчуком

12 октября модель Паулина Андреева отпраздновала свое 30-летие. Нумеролог Ольга Перцева решила проанализировать союз Андреевой с режиссером Федором Бондарчуком.

По мнению эксперта, Андреева взяла в свои руки «бразды правления» отношениями и сам Федор Бондарчук этому не противится. Якобы, модель стала для режиссера идеальной женщиной, так как ему нужна инициативная и сильная половинка.

Нумеролог считает, что Паулина Андреева «тащит на себе» отношения с Федором Бондарчуком. Режиссер нуждается в женщине, которая будет его «подпитывать» своей энергией. Такой женщиной для него стала Андреева, вечно «тянущая и подпихивающая» Бондарчука вперед.

По словам эксперта, за хрупкой фигурой и красивой внешностью модели Андреевой скрывается внутренняя сила и мощь. А вот Федор Бондарчук, утверждает нумеролог, похож на ребенка, которому всегда и везде нужно внимание. Якобы, режиссер хочет, чтобы им постоянно восхищались. Паулина Андреева, полагает нумеролог, готова прощать Бондарчуку его «шалости», даже путем собственных жертв.