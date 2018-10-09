Дана Борисова пожаловалась на шоу «Модный приговор» за испорченные волосы и ужасную прическу

Телеведущая показала в своем Instagram результат «преображения», из-за которого теперь ей приходится прятать волосы под головным убором. «Я не обиделась», - отметила Дана Борисова и написала, что надеется на восстановление волос.

Дана Борисова пожаловалась на шоу «Модный приговор». Как оказалось, телеведущая решила принять участие в проекте по преображению, однако там ей лишь испортили настроение и волосы. По словам Борисовой, лишь на второй день после «преображения» она решилась выйти на улицу. Но и для этого ей понадобился головной убор, чтобы скрыть испорченные волосы и ужасную прическу.

Позже телеведущая рассказала, что администрация шоу «Модный приговор» отвергает свою вину и считает, что Борисова решила пожаловаться на проект ради денег. Якобы, телезвезда «вымогает» 10 000 на лечение волос.

Дана Борисова заявила, что редакция шоу поступила с ней некрасиво. Телезвезда просила у организаторов проекта дать ей контакты мастеров, которые делали ей прическу и окрашивание. Однако, с парикмахерами Борисова так и не смогла связаться. Испорченные волосы и ужасную прическу теперь будут пытаться исправить профессиональные мастера и врач-трихолог, который уже прописал Борисовой специальные гормональные мази для восстановления кожи головы и корней волос.

В любом случае, Дана Борисова продолжает сохранять позитивное настроение. «Волосы не зубы, отрастут» - пишет телезвезда и надеется на лучшее.