Дана Борисова пожаловалась на шоу «Модный приговор» за испорченные волосы и ужасную прическу
Телеведущая показала в своем Instagram результат «преображения», из-за которого теперь ей приходится прятать волосы под головным убором. «Я не обиделась», - отметила Дана Борисова и написала, что надеется на восстановление волос.
Дана Борисова пожаловалась на шоу «Модный приговор». Как оказалось, телеведущая решила принять участие в проекте по преображению, однако там ей лишь испортили настроение и волосы. По словам Борисовой, лишь на второй день после «преображения» она решилась выйти на улицу. Но и для этого ей понадобился головной убор, чтобы скрыть испорченные волосы и ужасную прическу.
Позже телеведущая рассказала, что администрация шоу «Модный приговор» отвергает свою вину и считает, что Борисова решила пожаловаться на проект ради денег. Якобы, телезвезда «вымогает» 10 000 на лечение волос.
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🌴🔥😍Доброго вечера )))Ну а вы ,готовы к переменам? Вместе с @modniy.tv 🔥😃✈️ на второй день наконец то отважилась выйти из дома)))На голове ГОЛОВНОЙ УБОР Zara 😃💣,подскажите,как он правильно называется?СРОЧНО В ЛЮБИМЫЙ САЛОН РЯДОМ С ДОМОМ @studiabello 💖 ,попытаться помыть волосы,вычесать килограммы пудры для начёса 😂😂😂,Снять нарощенные на челку пряди и сделать любимое #кератиновоевосстановление 👍 Остальные потрясающие наряды 19 октября #модныйприговор #первыйканал🇷🇺 #самуивстречай✈️ Большое спасибо за поддержку на съемках обвинителя @dasha__pirozhkova 😘,Я НЕ ОБИДЕЛАСЬ , @ruslangromov 💖, @adelsergeenkova 💋, @mikhalitskaya ❤️💜, @polinaaxenova2007 , #люблю #ледисовершенство☂️ #данаборисова #яверю🙏 #довстречивэфире
Дана Борисова заявила, что редакция шоу поступила с ней некрасиво. Телезвезда просила у организаторов проекта дать ей контакты мастеров, которые делали ей прическу и окрашивание. Однако, с парикмахерами Борисова так и не смогла связаться. Испорченные волосы и ужасную прическу теперь будут пытаться исправить профессиональные мастера и врач-трихолог, который уже прописал Борисовой специальные гормональные мази для восстановления кожи головы и корней волос.
В любом случае, Дана Борисова продолжает сохранять позитивное настроение. «Волосы не зубы, отрастут» - пишет телезвезда и надеется на лучшее.