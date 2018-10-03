Hulu и RZA снимут сериал про Wu-Tang Clan

В сети появилась информация о том, что будет снят и выпущен сериал под названием «Wu-Tang: An American Saga», который расскажет о весьма популярной американской рэп-группе Wu-Tang Clan. Сообщение о предстоящем серале появилось в журнальном издании Rolling Stone.

Производством биографического шоу займется стриминговый сервис Hulu, а главным продюсером проекта стал рэпер RZA (Robert Fitzgerald Diggs), который является лидером коллектива.

В основу сериала легла книга, написанная RZA «Wu-Tang Manual», в которой описаны источники вдохновения хип-хоп коллектива и приведены правила банды. Адаптировать сценарий будет Алекс Тсе (Alex Tse), который занимался тем же для фильма «Хранители» («Watchmen»).

Естественно, сериал «Wu-Tang: An American Saga» будет демострироваться на потоковой платформе Hulu. Сага будет состоять из десяти эпизодов.

Дата премьеры сериала о рэперах Wu-Tang Clan до сих пор неизвестна.

Коллектив Wu-Tang Clan был образован в 1992 году в Статен-Айленде, Нью-Йорк. Группа формировалась как раз в разгар кокаиновой эпидемии в городе. До смерти одного из участников в 2004 году группа состояла из десяти человек.

Помимо сольных альбомов, которых у каждого рэпера имеется достаточное количество, команда стремится обьединить всех темнокожих людей, разрывавшихся между музыкой и криминалом, в хип-хоп сообщество Wu-Family (Wu-Fam). В итоге, пять альбомов производства Wu-Tang Clan получили статус золотых или платиновых пластинок.