Двойник Александра Реввы пришёл на «Давай поженимся»

Пользователи предложили московскому таксисту подменять своего популярного двойника на светских мероприятиях.

В одном из первых выпусков обновлённой телепередачи «Давай поженимся», где теперь три невесты и трое женихов, появился настоящий двойник Александра Реввы. В выпуске от 11 сентября 2018 года под названием «Звёзды, деньги и любовь» в поисках невесты пришёл главный инженер из Минска 37-летний Анатолий. Однако мужчина потерял работу и решил осваивать новую профессию в столице России: он стал водителем московского такси.

Прийти за невестой на телепередачу «Давай поженимся» его вынудило предательство нескольких его избранниц. Первая возлюбленная доводила его до слёз, а вторая прятала следы измен под одеждой. Однако пользователи Сети заметили, что Анатолий безумно похож на резидента юмористической программы Comedy Club Александра Ревву. Они порекомендовали использовать свою уникальную внешность, чтобы зарабатывать. К примеру, профессиональный двойник Софии Ротару гастролирует намного больше, чем сама певица, а зрители с удовольствием ходят на шоу, некоторые из которых даже не понимают, что перед ними мужчина Дионис Кельм.