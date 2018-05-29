«Долгожданный дуэт»: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе вышли на сцену

Экс-участница группы «ВИА Гра» замужем за Валерием Меладзе уже около 10 лет, однако они до сих пор предпочитают не афишировать свои отношения. Сейчас же Джанабаева и ее муж решили порадовать поклонников совместным выступлением.

«Долгожданный дуэт» - написали восторженные поклонники, увидев ролики на странице Альбины Джанабаевой. На них показаны моменты совместного выступления певицы с Валерием Меладзе. Артисты исполнили несколько популярных песен, среди которых была некогда известная песня «Сто шагов назад».

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе не только вышли на сцену вместе, чтобы спеть. Они порадовали поклонников трогательным танцем. Певец и певица очень гармонично смотрелись вместе, многим понравился их дуэт и то, как они пели песни.

Для большинства поклонников Джанабаевой и Меладзе до сих пор остается загадкой, почему же артисты так старательно скрывали свой роман, а теперь не хотят показывать своих сыновей. Многие предполагают, что Джанабаева боится осуждения, ведь ей часто приписывают раскол семьи Валерия Меладзе с его предыдущей избранницей.