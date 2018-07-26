Переезжаем: у телешоу "Дом-2" заберут ещё одно строение

Департамент городского имущества Москвы решил забрать под снос еще одно здание, которое находится на данный момент в пользовании участников «Дом-2».

Это строение используется для съемок. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте мэрии. Это связано со строительством дороги из Саларьево в район Марьино. Изъятие коснется одного нежилого строения площадью 72 кв.м. 26 июля стало известно, что главной и единственной причиной сноса съемочной площадки является строительство новой дороги, которое начнётся в 2018 году и продлится три года. Участники шоу получат новую съемочную площадку, которая будет находится всего в нескольких метрах от предыдущего места обитания, что ребятам даже далеко не придется переезжать.

В эфире проекта «Дом-2» появился анонс кастинга в сериал в сети «ВКонтакте», на протяжении месяца подписчики боролись за возможность принять участие в съёмках второго сезона сериала «Гранд».

Жительница Миасса стала участницей популярного шоу «Дом-2», хотя в Миассе не любят это шоу, принимали их не очень доброжелательно. Телешоу стартовало в 2004 году, которое является продолжением закрывшегося первого ток-шоу.