«Прощай, моя любовь»: дочь Ларисы Гузеевой дала повод для печальных опасений

Мать Ларисы Гузеевой находится в тяжелом состоянии. Поклонники полагают, что с женщиной могло случиться что-то плохое.

Дочь Ларисы Гузеевой редко публикует в своем Instagram снимки или видео. Однако, всего несколько часов назад она разместила новую публикацию в разделе Stories. «Goodbay my love», - написала дочь Гузеевой на черном фоне. В переводе на русский фраза дословно значит: «прощай, моя любовь».

Такой публикацией дочь Гузеевой не на шутку испугала поклонников. Многие сразу решили, что эта фраза, написанная на черном фоне, явно значит смерть человека. По мнению комментаторов, у Ларисы Гузеевой умерла мать. Сама артистка пока что никак не комментирует такие версии.

Дочь Гузеевой дала поклонникам повод для самых печальных опасений. Комментаторы не могут понять, действительно ли мать артистки умерла или же Леля (дочь Гузеевой) поссорилась со своим возлюбленным.