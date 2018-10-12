«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение одновременно.

Любовь Успенская, выходя на сцену в очередном городе, редко бывает неискренней. За открытость и добродушное отношение к публике слушатели с удовольствием приходят на её концерты уже многие годы, однако в последнее время певица стала разочаровывать фанатов. Они оценили её поведение, из чего смогли поставить звезде неутешительный диагноз «старческая деменция». Слабоумие, в котором поклонники подозревают Успенскую, щедро поощряется её домашними. Хотя цель их равнодушия остаётся неизвестной.

Ранее Любовь Успенская шокировала фанатов откровением о состоянии своей 29-летней дочери, которая несколько раз была на пороге смерти. Тогда фанаты решили, что звезде просто захотелось высказаться. Но для объяснения её новых выходок у них слов не нашлось. На новом видео, которое появилось на странице Любови Успенской, женщина курит электронную сигарету. Но внезапно на видео к ней присоединяется её любимец. Певица радо «травит» опасным дымом животное, передаёт ему свою «трубку» и после с плохо скрываемым удовольствием целуется с ним.

Шок фанатов усилился тем, что странное поведение Успенская демонстрирует в зале ожидания аэропорта, не стесняясь посторонних взглядов. Поклонники полагают, что 64-летней исполнительнице следует обратить внимание на их замечания и сходить на консультацию к врачу.