Жена Павла Мамаева удалила Instagram из-за угроз и шантажа

Пользователи социальной сети настолько вывели Алану из себя, что она оградила себя от общественности. Об этом СМИ рассказали её близкие знакомые.

После скандала с Павлом Мамаевым, его супругу начали активно терроризировать в Instagram и по телефону. Недоброжелатели написали множество неприятных комментариев в социальной сети. Это оказало на девушку огромное эмоциональное давление. Алана Мамаева удалила свой аккаунт, надеясь скрыться от угроз в свой адрес. Как отметили источники интернет-издания "360", после напряженной ночи жена футболиста отсыпается и восстанавливает силы.

Напомним, ранее Алана Мамаева рассказала в соцсети о шантаже со стороны неизвестного. Собеседник угрожал опубликовать интимные фотографии из личных архивов девушки, если она не переведет на его счет определенную сумму денег. Кроме того, злоумышленник грозился испортить жизнь Павлу Мамаеву в СИЗО.