Голограмма Эми Уайнхаус отправится на гастроли

Британская певица и автор композиций Эми Уайнхаус (Amy Winehouse) умерла в 2011 году, и с тех пор миру не хватает исполнительницы, обладающей шестью премиями «Грэмми». Ради миллионов поклонников и наследия дочери отец Эми, Митч, разработал проект, благодаря которому голограмма певицы отправится на гастроли.

Концертный тур с участием голограммы Эми Уайнхаус должен состояться в предстоящем 2019 году. Живая музыка в исполнении ансамбля будет сопровождаться оригинальными записями вокала певицы.

Средства, которые будут собраны в течение гастрольного тура, отец Эми намерен передать в фонд имени дочери, как и с выручкой, полученной с продаж ее биографической книги. Фонд имени Эми Уайнхаус оказывает помощь детям и подросткам, которые на данном жизненном этапе оказались в трудной ситуации.

А на 2 ноября текущего года запланирована премьера очередного документального фильма об Эми.