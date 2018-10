«Променял на фитоняшку»: после развода с Дакотой Соколовский встречается с фитнес-тренером

View this post on Instagram

Скоро настанет холод и я переберусь в любимый зал @ultimatefit.ru 💕Кстати завтра состоится его день рождения,на котором вы сможете приобрести годовой абонемент,внимание ‼️всего за 50% от стоимости‼️Не упустите такой шанс!Увидимся там😜🤘🏻 #ultimatefitness