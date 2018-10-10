«Променял на фитоняшку»: после развода с Дакотой Соколовский встречается с фитнес-тренером

Совсем недавно Рита Дакота писала, что ее экс-муж Влад Соколовский уже больше месяца встречается с новой девушкой. Оказалось, что певица была права – ее бывший возлюбленный закрутил роман с «фитоняшкой» Натальей Сульяновой.

Как сообщили СМИ, после развода с Ритой Дакотой Влад Соколовский не страдает от одиночества. Якобы, певец уже встречается с фитнес-тренером Сульяновой. Девушка была ди-джеем и выступала под псевдонимом Tasha Smit. После она вышла замуж, родила ребенка и отправилась в декрет. Теперь Наталья Сульянова работает фитнес-тренером и даже стала амбассадором фирмы Reebok.

Пользователи Сети «вычислили» роман Соколовского и Сульяновой по их страницам в Instagram. Дело в том, что певец и фитнес-тренер стали часто публиковать снимки, сделанные в одинаковых локациях. Так, певец и фитнес-тренер «спалились» из-за снимков со спортивной площадки. Вместе они не фотографировались, однако бдительные пользователи выявили связь и стали утверждать о существовании романа. Они считают, что Влад Соколовский «променял на фитоняшку» Дакоту и не жалеет о разводе.

Совсем недавно стало известно, что Дакота и Соколовский разделили свое имущество. Квартиру певец оставил своей дочери Мие, а вот многочисленные бизнес-проекты остались его собственностью. Сама Рита Дакота настаивала лишь на квартире, поэтому такой исход ситуации был очевиден. Певица учится заново жить, посвящая все свое время концертам и маленькой дочери. В своем Instagram она показала первые шаги Мии, чем сильно обрадовала пользователей.