На Кипре госпитализировали звезду "Дом-2" Ирину Агибалову

Бывшая участница скандальной телестройки довольно часто ездит на остров, чтобы отдохнуть и провести время в теплых краях. Тем не менее, оказалось, что солнце не пошло ей на пользу.

Отечественные СМИ сообщают об ухудшении состояния здоровья звезды известного шоу "Дом-2" Ирины Агибаловой. Согласно информации, которую они предоставляют, она сама подтвердила данный факт. Позже она также опубликовала на личной странице в Instagram несколько фотографий, воспользовавшись функцией Stories.

Известно, что в тот момент знаменитость была на Кипре. Из-за плохого самочувствия ее госпитализировали и прописали ей антибиотики. Теперь какое-то время Агибалова должна голодать - ей можно лишь пить воду и чай без сахара. При этом, за лечение ей приходится платить, так как страховку она оформить не успела.