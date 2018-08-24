Создатель «Черной Пантеры» снимет сиквел

Сегодня, 14:56 \\ Шоу-бизнес

Райан Куглер (Ryan Coogler), который стал режиссером и соавтором сценария супергеройского фильма «Черная Пантера» («Black Panther»), снятого по мотивам комиксов издательства Marvel, согласился исполнить аналогичные роли в проекте сиквела. Информация о предстоящей второй части была опубликована в еженедельнике Variety. 

К своим ролям в предстоящем продолжении «Черной Пантеры» вернутся все главные герои истории, в том числе и Чедвик Боузман (Chadwick Boseman), который снова станет королем Ваканды Тчаллой. 

Старк съемок сиквела запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. 

Первая часть истории, фильм «Черная Пантера» вышел в широкий прокат 16 февраля 2018 года, и почти сразу же стал одним из самых популярных среди зрителей фильмов киновселенной Marvel. Кассовые сборы кинокартины значительно превысили миллиард долларов. 

Студия Marvel изъявляла желание выдвинуть кинокартину на премию «Оскар» в главной категории, а не специально созданной для кинолент с большим показателем сборов. 

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Автор - K Abou Taam
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