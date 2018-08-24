Создатель «Черной Пантеры» снимет сиквел

Райан Куглер (Ryan Coogler), который стал режиссером и соавтором сценария супергеройского фильма «Черная Пантера» («Black Panther»), снятого по мотивам комиксов издательства Marvel, согласился исполнить аналогичные роли в проекте сиквела. Информация о предстоящей второй части была опубликована в еженедельнике Variety.

К своим ролям в предстоящем продолжении «Черной Пантеры» вернутся все главные герои истории, в том числе и Чедвик Боузман (Chadwick Boseman), который снова станет королем Ваканды Тчаллой.

Старк съемок сиквела запланирован на конец 2019 – начало 2020 года.

Первая часть истории, фильм «Черная Пантера» вышел в широкий прокат 16 февраля 2018 года, и почти сразу же стал одним из самых популярных среди зрителей фильмов киновселенной Marvel. Кассовые сборы кинокартины значительно превысили миллиард долларов.

Студия Marvel изъявляла желание выдвинуть кинокартину на премию «Оскар» в главной категории, а не специально созданной для кинолент с большим показателем сборов.